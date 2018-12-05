У 2019 році Служба автодору продовжить ремонт відрізку автошляху Полтава-Олександрія

Служба Автодору Кіровоградщини в наступному році планує розпочати ремонт відрізку дороги Полтава-Олександрія.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградської обласної адміністрації у Facebook.

Крім цього, в планах дорожників здійснити ремонт маршруту Кропивницький-Миколаїв та реконструкцію дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка.

Загальна сума виділених коштів на ремонт даних автошляхів складає 500 мільйонів гривень.