У 2019 році Служба автодору продовжить ремонт відрізку автошляху Полтава-Олександрія

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Служба Автодору Кіровоградщини в наступному році  планує розпочати ремонт відрізку дороги Полтава-Олександрія.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградської обласної адміністрації у Facebook.

Крім цього, в планах  дорожників здійснити ремонт маршруту Кропивницький-Миколаїв та реконструкцію  дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка.

Загальна сума виділених коштів на ремонт даних автошляхів складає 500 мільйонів гривень.

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