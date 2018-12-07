У 3 амбулаторіях Кіровоградщини із 18 запланованих вже завершено будівництво

На урочисте відкриття новозбудованої амбулаторії, що відбулося вчора, 6 грудня, у Протопопівці Приютівської об’єднаної територіальної громади приїздив голова обласної держадміністрації Сергій Кузьменко.

Повідомляє Голос Громади.

Очільник Кіровоградщини зазначив, що наразі у рамках програми Президента України «Розвиток сільської медицини» в області завершено будівництво 3 сільських лікарських амбулаторій із 18 запланованих, а до весни наступного року буде збудовано їх близько 10.

Сергій Кузьменко повідомив, що для всіх робочих амбулаторій й тих, які тільки будуються за кошти держави придбають санітарні автомобілі та буде змонтовано високотехнологічну систему телемедицини.

“У 2019 році цей великий проект Президента щодо сільської медицини, на який передбачено загалом 5 мільярдів гривень, буде реалізовано у повному об’ємі”, – наголосив голова ОДА.

Про відкриття амбулаторії у Протопопівці Голосом Громади повідомлялось раніше.