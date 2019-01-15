У амбулаторіях Кіровоградщини проведуть тестування телемедицини

Кіровоградська область входить до переліку областей, де найближчим часом розпочнеться тестування телемедицини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Відтак, у п’яти областях України – Кіровоградській, Харківській, Рівненській, Дніпропетровській і Полтавській – розпочнеться тестування телемедицини в сільських амбулаторіях за чотирма нозологіями: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, бронхіальна астма та дерматологічні захворювання.

Мета реформи – не будівництво нових амбулаторій або встановлення медичного обладнання. Дії направлені на зменшення смертності людей і кількості нових захворювань, водночас — збільшення кількості людей, які підлягають моніторингу після перенесених хвороб. І головне – збільшення тривалості життя українців безпосередньо в сільській місцевості», — йдеться у тексті повідомлення.

Вже найближчим часом області мають визначити амбулаторії, які візьмуть участь у даному тестуванні.