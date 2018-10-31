У аптеках Кіровоградщини виявили «Доступні ліки» по завищеній ціні

Держпродспожив служба області в поточному році провела ряд заходів з моніторингу цін на 75 лікарських засобів у рамках урядової програми «Доступні ліки». Вході моніторингу було виявлено ряд порушень. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Гречка.

За результатами перевірки у 33 аптеках області працівники держпродспожив служби знайшли порушення у чотирьох власників із п’яти можливих.

Держпродспожив служба області прийняла два рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій та направлено чотири приписи про усунення встановлених порушень.

Завдяки вжитим заходам спеціалісти запобігли обрахуванню споживачів на загальну суму 11 тис. грн та зменшили фінансування з бюджету на суму 10,5 тис. грн