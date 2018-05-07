У Березівці горіла покрівля надвірної споруди

За повідомленням прес-служби УДСНС в Кіровоградській області, 4 травня в Березівці сталася пожежа.

Так, о 09:53 рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії довелося гасити пожежу на вул. Ольховського с. Березівка Олександрійського району.

На місці події було встановлено, що на території приватного домоволодіння загоріло 0,5 м3 дров та 2 м2 покрівлі надвірної споруди. Повністю пожежу було ліквідовано о 10:50.

Травмованих та загиблих немає. Причини пожежі встановлюють фахівці.