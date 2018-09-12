У безробітніх Кіровоградщини з’явилася додаткова можливість для пошуку роботи

У рамках реформи державної служби зайнятості задля реалізації її основного завдання – сприяння працевлаштуванню незайнятого населення та укомплектування вакансій, окрім традиційних, перевірених досвідом форм та методів, у робочий процес включаються нові технології. Відтепер клієнти міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості запроваджено послугу з допомоги у створенні відеорезюме з подальшою презентацією його роботодавцям.

Відеорезюме – це короткий ролик (тривалістю від 30 секунд до 1,5 хвилини), у якому шукач роботи стисло описує свою навчальну й трудову біографію, професійні досягнення та особисті якості. За допомогою цього сучасного сервісу роботодавець має можливість побачити потенційного працівника, скласти певне уявлення про нього, прийняти рішення щодо запрошення на співбесіду, а шукач роботи – переконати майбутнього роботодавця у своєму професіоналізмі.

Завдяки своїй формі, відеорезюме дозволяє поєднувати «живе» зображення та звук, людина може розкрити себе через візуальну презентацію. Ретельно і грамотно підготовлене це відео дає кандидатові більше шансів, ніж стресова ситуація співбесіди, створити у потенційного роботодавця позитивне перше враження. Так, цьогоріч понад 60 безробітних Кіровоградщини скористались послугою відеорезюме, на власному досвіді переконавшись, що це вдалий метод підготовки до співбесіди з роботодавцем, оскільки кожен запис відпрацьовує навики самопрезентації, дозволяє побачити себе «з боку», зрозуміти, які особливості мови та поведінки потрібно відкоригувати, а на які деталі досвіду роботи варто поставити акценти.