У безробітніх олександрійців є шанс здобути нові професії

Якщо Ви вирішили здобути нову професію чи підвищити свою кваліфікацію – Ви маєте можливість за сприяння служби зайнятості пройти професійне навчання як у навчальних закладах області чи на виробництві, так і у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, та прискорити подальше працевлаштування.

Такі центри функціонують у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Полтавській та Херсонській областях.

Навчальні центри державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) мають великий спектр ліцензованих професій та напрямів підготовки робітників для таких галузей економіки як: промисловість, будівництво, агропромисловий комплекс, транспорт і зв’язок, сфера послуг.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в державній службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Здобуття професійно-технічної освіти у ЦПТО ДСЗ здійснюється за денною формою навчання, на курсах цільового призначення. Запроваджуються новітні форми: дуальне навчання, дистанційне, відеоконференції. В Одеському та Рівненському центрах працюють державні кваліфікаційні комісії з підтвердження результатів неформального навчання за професією «кухар». Тобто, є можливість працівникам без освіти підтвердити рівень своїх знань та вмінь і отримати свідоцтво державного зразка про присвоєння кваліфікації.

На слухачів очікують затишні зали бібліотек, комфортні умови проживання. Навчальні кабінети, майстерні та лабораторії, облаштовані сучасним високотехнологічним обладнанням і устаткуванням, що дозволяє отримати високий рівень кваліфікації. Завдяки професіоналізму викладачів та майстрів виробничого навчання, застосуванню сучасних педагогічних технологій, навчальний процес є якісним та ефективним.

Після закінчення професійного навчання та підвищення кваліфікації за напрямами підготовки, слухачам присвоюється відповідна кваліфікація, розряд (категорія, клас) і видається документ про освіту державного зразка.