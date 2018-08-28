У безробітних Кіровоградщини є близько 3000 шансів на працевлаштування

Найбільші шанси працевлаштуватися у висококваліфікованих робітників – спеціалістів з роботи з інструментом:
- Швачки – 137 вакансій;
- електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування – 57;
- електрогазозварники – 55;
- електромонтери з експлуатації розподільних мереж – 45;
- кравці – 40;
- слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів – 33;
- слюсарі-ремонтники – 33;
- мулярі – 25;
- слюсарі-сантехники – 24;
- слюсарі з механоскладальних робіт – 13;
- столяри – 10.
А також робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин:
- водії автотранспортних засобів – 184;
- трактористи – 73;
- токарі – 26 тощо.
Нагадаємо, на Кіровоградщині є чимала потреба у медичних працівниках різного профілю. На сьогодні медичні заклади потребують майже 100 медичних працівників, у т.ч. молодший медичний персонал.