У безробітних Кіровоградщини є близько 3000 шансів на працевлаштування

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Найбільші шанси працевлаштуватися у висококваліфікованих робітників – спеціалістів з роботи з інструментом:

  • Швачки – 137 вакансій;
  • електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування – 57;
  • електрогазозварники – 55;
  • електромонтери з експлуатації розподільних мереж – 45;
  • кравці – 40;
  • слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів – 33;
  • слюсарі-ремонтники – 33;
  • мулярі – 25;
  • слюсарі-сантехники – 24;
  • слюсарі з механоскладальних робіт – 13;
  • столяри – 10.
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А також робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин:

  • водії автотранспортних засобів – 184;
  • трактористи – 73;
  • токарі – 26 тощо.

Нагадаємо, на Кіровоградщині є чимала потреба  у медичних працівниках різного профілю. На сьогодні медичні заклади потребують майже 100 медичних працівників, у т.ч. молодший медичний персонал.

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