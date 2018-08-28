У безробітних Кіровоградщини є близько 3000 шансів на працевлаштування

Найбільші шанси працевлаштуватися у висококваліфікованих робітників – спеціалістів з роботи з інструментом:

Швачки – 137 вакансій;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування – 57;

електрогазозварники – 55;

електромонтери з експлуатації розподільних мереж – 45;

кравці – 40;

слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів – 33;

слюсарі-ремонтники – 33;

мулярі – 25;

слюсарі-сантехники – 24;

слюсарі з механоскладальних робіт – 13;

столяри – 10.

А також робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин:

водії автотранспортних засобів – 184;

трактористи – 73;

токарі – 26 тощо.

Нагадаємо, на Кіровоградщині є чимала потреба у медичних працівниках різного профілю. На сьогодні медичні заклади потребують майже 100 медичних працівників, у т.ч. молодший медичний персонал.