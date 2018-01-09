У безробітних мешканців Кіровоградщини є можливість опанувати професії загальнодержавного значення

Уряд планує розширити перелік професій загальнодержавного значення для підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням потреб національної економіки. Про це під час наради з питань розширення переліку професій загальнодержавного значення повідомив Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.

На пропозицію Міністерства освіти і науки, яке провело дослідження найбільш затребуваних на ринку праці професій, у списку можуть з’явитися ще 6 професій: слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник, слюсар з механоскладальних робіт, машиніст дорожньо-будівельних машин, зварник, монтажник систем утеплення будівель. Відповідну урядову постанову щодо розширення списку професій загальнодержавного значення має підготувати МОН.

В’ячеслав Кириленко також зазначив, що для освоєння цих професій з першого вересня поточного року підготують 2,2 тис. місць. Підготовка фахівців з цих спеціальностей обійдеться державі у 15 млн грн.

Фінансування підготовки робітників здійснюватиметься у межах бюджету на 2018 рік.

У міжвідомчій нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка взяли участь Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, представники Міністерства фінансів, Міністерства інфраструктури, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Учасники також обговорили механізм впровадження галузевого та регіонального замовлення на підготовку молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників.

Варто зазначити, що підготовка за найбільш затребуваними на ринку праці професіями можлива також для зареєстрованих безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Так, вже цього місяця шукачі роботи можуть здобути у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості такі професії:

Назва професії Навчальний заклад, в якому проходить навчання Термін навчання Умови направлення на навчання Дата початку занять Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків Одеський

ЦПТО ДСЗ 5,1 міс. Повна або базова загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 15.01.2018 Електрогазозварник Дніпропетровський

ЦПТО ДСЗ 7,1 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 22.01.2018 Слюсар з ремонту автомобілів Рівненський

ЦПТО ДСЗ 8,5 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 24.01.2018 Слюсар-сантехнік Одеський

ЦПТО ДСЗ 6,0 міс. Повна загальна середня освіта, 18 років, медична довідка з допуском до професії 31.01.2018

Для отримання детальної інформації, звертайтесь до центрів зайнятості.