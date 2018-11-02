На Кіровоградщині у браконьєрів вилучили 450 кг незаконно виловленої риби

Під час проведення рибоохоронних рейдів протягом жовтня було виявлено та вилучено майже пів тони браконьєрської риби. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Державного рибного господарства.

Співробітниками рибного господарства було викрито 77 порушень, складено 35 протоколів та оформлено 21 акт, відповідно до яких вилучено незаконно пійманої риби загальною вагою 450 кг та забороненого знаряддя лову в кількості 26 одиниць. По підрахунках сума збитків складає 11832 гривні.

На розгляд до суду направлено 21 справу для притягнення осіб до кримінальної відповідальності.