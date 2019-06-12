У чоловіка з Олександрійщини є підозра на захворювання лептоспірозу

У мешканця с. Олександрівка Олександрійського району лікарі підозрюють захворювання на лептоспіроз.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського лабораторного центру.

Наразі, фахівцями Олександрійського міськміжрайонного проводиться розслідування даного випадку.

Лікарями було з’ясовано, що чоловік періодично рибалив у місцевій водоймі, з чим і пов’язує своє захворювання.

Тож на місці можливого зараження проводяться обстеження та лабораторні дослідження.

Довідково:

Лептоспіроз – особливо- небезпечне інфекційне захворювання, яке викликається бактерією Leptospira. Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів.

Захворіти на лептоспіроз можна під час купання у заражених водоймах, при контакті із інфікованими тваринами. У тіло людини бактерія лептоспірозу частіше потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот).