У день міста олександріїські рятувальники визволяли автомобіль швидкої допомоги

Вчора, 26 травня, рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії надали допомогу кареті швидкої допомоги.

Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області. Бійці відбуксирували авто, що потрапила на складну ділянку дороги по вул. Фабричній м. Олександрія.

Також, на перехресті вулиць Жуковського та Звєрєва в районному центрі м. Олександрія бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія надали допомогу по розпилюванню аварійного дерева, яке впало на проїжджу частини дороги.