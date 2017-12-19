У день Святого Миколая школярі Олександрійщини граючись знайомились зі світом професій

Напередодні Дня Святого Миколая для учнів Ізмайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Головківського НВК фахівцями Олександрійського центру зайнятості спільно зі спеціалістами Олександрійської центральної районної бібліотеки імені Д. І. Чижевського було проведено ряд заходів профорієнтаційного спрямування. Метою даних заходів стало ознайомлення дітей зі світом професій.

Для школярів старших класів було проведено профорієнтаційний урок, під час якого діти разом зі спеціалістом центру зайнятості з’ясували принципи правильного вибору професії та зупинилися на помилках, які можуть допускати школярі під час професійного самовизначення. У свою чергу, спеціалісти бібліотеки підготували для дітлахів початкових класів святкову виставу «Як Миколай звірятам професії роздавав». У такий спосіб діти познайомилися з великим розмаїттям професій – відгадували загадки, співали та розповідали про свої мрії. Користуючись барометром професій, учні мали змогу ознайомитися з актуальною ситуацією на ринку праці.

Вітаючи колективи освітніх закладів і його учнів, гості побажали, щоб діти виростали здоровими, чемними й освіченими, а у майбутньому обов’язково зробили правильний вибір професії та життєвого шляху. Сподіваємось, що Свято святого Миколая назавжди залишиться у пам’яті школярів святом приємних сюрпризів і подарунків.