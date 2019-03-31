У день виборів ситуаційний центр поліції Кіровоградщини працює в посиленому режимі

Сьогодні, 31 березня, відбувається голосування за вибір Президента України на 2019-2024 роки, тому ситуаційний центр поліції Кіровоградщини працює в посиленому режимі.

Наряди поліції перебувають на територіях, прилеглих до всіх виборчих дільниць й готові реагувати на будь-які факти, пов’язані з порушенням прав і свобод громадян, у тому числі – процесом здійснення волевиявлення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Нацполіції у Facebook.

Завдання ситуаційного центру – моніторинг та аналіз ситуації, пов’язаної з виборчим процесом, реєстрація усіх без виключень заяв та звернень громадян, відстеження ситуації, пов’язаної з дотриманням правопорядку.

Загалом до охорони публічної безпеки залучено понад 3260 осіб, з яких половина поліцейських, рятувальників, військовослужбовців тощо.