У День захисту дітей депутати Олександрійської міськради від БПП «Солідарність» влаштували яскраве свято (ФОТОЗВІТ)

Сьогодні, 1 червня, в Україні відзначають Міжнародний день захисту дітей, повідомляє “Голос Громади”.

За підтримки Андрія Коломійцева та депутатів Олександрійської міської ради Віталія Заріцького та Івана Баранова провели святкові заходи, які вже стали традиційними для олександрійської малечі.

Тож, зранку депутати завітали на округи, якими вони опікуються, з подарунками та яскравою святковою програмою, до проведення якої долучилися студенти Олександрійського коледжу культури та мистецтв.

Так, о 10:00 годині ранку розпочалося відзначення Дня захисту дітей біля ОСББ «Арка», а о 12:00 – продовжили на подвір’ї між багатоповерхівками по проспекту Соборному.

Під час імпровізованого свята для малечі розважали веселими ігровими розвагами, конкурсами та танцями.