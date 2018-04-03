У дітей крадуть мобільні телефони

На території однієї з шкіл міста невідомий викрав мобільний телефон у 14-річної учениці. Заяву про це написала мати потерпілої, повідомила зокрема інспектор Олександрійського відділу поліції Оксана Михно, коментуючи кримінальні події, які сталися за минулий тиждень. При цьому загальноосвітній заклад конкретно не називався.

А 13-річна олександрійка позбулася свого улюбленого гаджета вночі поблизу супермаркету АТБ, що на Соборному проспекті. Правоохоронців про це також повідомила мати дівчинки. За її словами, злодій витягнув побілку з кишені куртки дитини і зник.

За даними фактами поліція відкрила кримінальні провадження за статтею Кримінального кодексу України «Крадіжка», яка передбачає максимальне покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі.