У двох сільських амбулаторіях Олександрійщини розпочали консультувати пацієнтів з допомогою телемедицини

Кіровоградщина увійшла до переліку п’яти областей, де у 2019 році впроваджуватимуть телемедичні технології у тестовому режимі в десяти новозбудованих сільських лікарських амбулаторіях.

Днями у двох амбулаторіях Олександрійщини розпочали дистанційне консультування пацієнтів лікарями обласних закладів.

Відтак, перші пацієнти отримали відповідні консультації у Протопопівській та Червонокам`янській сільських амбулаторіях.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Обидві сільські амбулаторії підключені до медичної інформаційної системи «Регіональна інформаційна медична система «МЕДСТАР» та обладнані інтегрованою системою дистанційної діагностики IDIS, портативною медичною діагностичною системою, що дає змогу передавати електрокардіограми до «Кіровоградського обласного кардіологічного диспансеру», а через деякий час на комп’ютер приходить відповідь щодо стану хворого. На її основі сімейний лікар розробляє рекомендації стосовно подальшого лікування пацієнта.

Таким чином пацієнтам значно спростили доступ до висококваліфікованої медичної допомоги – не відвідуючи обласний лікувальний заклад вони отримали консультації профільних кваліфікованих спеціалістів.

«Програма реформування сільської медицини уже дає позитивні результати. По-перше, в області значно зріс рівень заробітної плати лікарів первинки, які підписали максимальну кількість декларацій з пацієнтами – до 18-19 тисяч гривень. По-друге, у рамках ініціативи Президента України в області завершується будівництво 18 нових лікарських амбулаторій, 10 з яких уже успішно працюють, а решту буде введено в експлуатацію наступного місяця. По-третє, амбулаторії отримали повні комплекти обладнання та нові службові автомобілі» – зазначив заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Коваленко під час проведення розширеної наради з головними лікарями медичних закладів області та лікарями первинки.

