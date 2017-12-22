У дворі по проспекту Соборний, 107 завершили облаштування вуличного освітлення

Нещодавно у дворі багатоповерхівки за адерсою проспект Соборний, 107 були завершені роботи з облаштування вуличного освітлення.

Про це йдеться на сторінці “БПП “Солідарність” у фейсбук.

Раніше Голос Громади вже повідомляв про те, що за вказаною адерсою, а також біля будинку №103 за сприяння депутатів Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева та Віталія Заріцького були встановлені чотири сучасних енергоефективних світлодіодних ліхтарі.

На прохання людей депутати провели спільну зустріч з Кіровоградською компанією-виробником, після чого і були придбані та встановлені ліхтарі.

Проте у дворі 107-го будинку вуличне освітлення було облаштоване лише частково. На сьогодні цю проблему вирішили повністю, встановивши ще три таких же світлодіодних ліхтарі з середнім ресурсом ліхтаря 60 000 год.

Фото “БПП “Солідарність” зі сторінки у фейсбук.