У дитсадках міста подорожчало дитяче харчування

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму засіданні 26 грудня, повідомляє «Голос Громади». Як зазначається у рішенні виконкому №1 від 26.ХІІ.2018 та у доповіді начальника управління освіти, молоді та спорту міськради Вікторії Чернецької, з 1 січня 2019 року встановлена вартість харчування дітей на добу у дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів, у санаторному ДНЗ (ясла-садок) №16 у розмірі 20 гривень (раніше було 15 грн на добу). У комунальному ДНЗ «Спеціальний дитячий будинок» вартість добового харчування становитиме 29 грн, а для дітей-вихованців ДНЗ №25 у групах денного короткотривалого перебування – 15 грн.

Відповідно з 1 січня 2019 року встановлений розмір батьківської плати за харчування дітей-вихованців ДНЗ (крім санаторного ДНЗ №16 і КДНЗ «Спеціальний дитячий будинок») у розмірі плати 15 грн 20 коп. на добу;

в групах короткотривалого перебування дітей ДНЗ №25 – 11 грн 40 коп. на добу. Як зазначалося на засіданні виконкому, «збільшення вартості харчування дітей здійснено на прохання їхніх батьків».

Разом з тим у школах і дитсадках за кошти міського бюджету харчуватимуться діти пільгових категорій, як це було раніше: сироти; позбавлені батьківського піклування; з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули, поранені або є учасниками антитерористичної операції; діти з тимчасово окупованої території України та зони проведення АТО.

Зі знижкою на 50% з батьківської плати у ДНЗ харчуватимуться діти з багатодітних сімей.