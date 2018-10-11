У дитячій міській лікарні вже тепло

У зв’язку зі зниженням температури в приміщенні міської дитячої лікарні за розпорядженням міського голови розпочато опалювальний сезон. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Відтак, з 10 жовтня в корпуси стаціонару і поліклініки було подане тепло, що забезпечує комфортні умови для маленьких хворих та медперсоналу лікарні.

Завдяки тому, що лікарня опалюється від автономної твердопаливної котельні, це дає можливість регулювати і підтримувати температуру в приміщенні лікарні самостійно.