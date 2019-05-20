У фестивалі «Калиновий спів» художні колективи з Олександрійщини зайняли призові місця

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Днями у Кропивницьку відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів».

Повідомляє Голос Громади.

Головна ідея фестивалю – об’єднати аматорські колективи народним мистецтвом у дружну родину, збагативши її неповторним пісенним колоритом різних регіонів України.

Цьогоріч «Калиновий спів» залучив 76 солістів, дуетів, тріо, квартетів, вокальних ансамблів із Кіровоградської, Вінницької, Київської, Миколаївської, Полтавської, Херсонської та Чернігівської областей.

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За словами художнього керівника Районного будинку культури Тетяни Шоколової колективи з Новопразької ОТГ зайняли призові місця й стали переможцями у своїх номінаціях пісенного фестивалю. А саме:
«Любисток» (художній керівник Мая Лавріненко) – вибороли І місце;
«Ладо» – від Районного будинку культури (худ.керівник Леся Погоріла) – посіли І місце;
«Молодиці» (художній керівник Мая Лавріненко) – зайняли ІІ місце.

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