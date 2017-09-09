Сьогодні, в День фізичної культури та спорту, по всій Олександрійщині проходять різні спортивні заходи.

Так, у Головківці відбулися змагання з дитячого футболу, в яких приймали участь по 2 команди (менша і старша) з Головківки, Новоселівки, Нової Праги, Приютівки та Войнівки.

Розпочалися змагання із шикування і представлення команд. Далі всі команди провели розминку.

За підсумками матчів визначили трійку кращих у кожній віковій групі.

Серед молодших команд:

І – Приютівка;

ІІ – Нова Прага;

ІІІ – Головківка.

У старшій групі місця розподілились наступним чином:

І – Нова Прага;

ІІ – Приютівка;

ІІІ – Войнівка.