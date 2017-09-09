Сьогодні, в День фізичної культури та спорту, по всій Олександрійщині проходять різні спортивні заходи.
Так, у Головківці відбулися змагання з дитячого футболу, в яких приймали участь по 2 команди (менша і старша) з Головківки, Новоселівки, Нової Праги, Приютівки та Войнівки.
Розпочалися змагання із шикування і представлення команд. Далі всі команди провели розминку.
За підсумками матчів визначили трійку кращих у кожній віковій групі.
Серед молодших команд:
І – Приютівка;
ІІ – Нова Прага;
ІІІ – Головківка.
У старшій групі місця розподілились наступним чином:
І – Нова Прага;
ІІ – Приютівка;
ІІІ – Войнівка.