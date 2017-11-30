У Головківці почали ремонтувати школу на виділені з держбюджету кошти

В селі Головківка тривають ремонтні роботи місцевої школи. Наразі проводиться реконструкція системи опалення із заміною старих батарей на нові енергоощадні. Шиферну покрівлю навчального закладу планується перекрити металочерепицею. Повідомляє “Приютівська громада”.

Зазначимо, що проведення ремонтних робіт вартістю майже в три мільйони гривень стало можливим за сприяння народного депутата України Анатолія Кузьменка. Як вже повідомляв Голос Громади кошти були виділені з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Відомо, що наступного року планується утеплити приміщення школи та дитячого садочка, який входить до складу навчально-виховного комплексу.

Наразі вже відремонтовано спортивний зал та кабінет фізики, обладнання для якого придбали за грантові державні кошти в розмірі 167 тисяч гривень на розвиток предметних кабінетів.