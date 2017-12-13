У Головківці, поки господара не було вдома, крадії з двору вкрали свиню, вбили її та залишили неподалік господарства

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Умовне фото

Подія трапилася вчора, 12 грудня, в с. Головківка Олександрійського району у період з 16:00 до 17:00 години. Свійську тварину крадії вивели з двору приватного домоволодіння у той час, поки господар у справах пішов з дому.

Повернувшись додому та виявивши зникнення тварини, господар вирушив на її пошуки. Проте довго шукати тварину не довелося, адже за декілька метрів від домоволодіння він знайшов вже вбиту тварину. Чому злодії так і не змогли забрати тушу свині – невідомо.

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До правоохоронців господар звертатися не став.

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