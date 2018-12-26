У Головківці відбулося урочисте відкриття Новорічної ялинки

Сьогодні, 26 грудня 2018 року, о 17:30 біля Головківського сільського будинку культури відбулося урочисте відкриття Новорічної ялинки за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменка.

Повідомляє Голос Громади.

Біля Новорічної красуні зібралося чимало мешканців села, до яких звернулися з вітальним словом голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев та в.о. старости Головківського старостинського округу Тетяна Кузьменко.

Присутніх на святі розважали студенти Олександрійського коледжу культури і мистецтв у веселих та цікавих тематичних образах.

Казкові персонажі провели безліч цікавих конкурсів, новорічних ігор, танців, хороводів й розваг для дітей і дорослих.

А на завершення свята свої вогні запалила новорічна ялинка, після чого Дід Мороз зі Снігуронькою вручили дітям солодкі подарунки.

Всі охочі могли сфотографуватися біля святкової тематичної фотозони.

