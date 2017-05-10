У Головківці втопилась людина

8 травня о 18 год. 34 хв. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Головківка Олександрійського району в місцевому ставку виявили тіло людини.

Рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії за допомогою рятувального спорядження вилучили тіло загиблого з водойми з глибини приблизно 1,8 метра на відстані 8 метрів від берега. Ним виявився чоловік 1970 р.н.

Як запевняє особа, котра повідомила рятувальників про подію, людина зайшла купатись у ставок і потім зникла з поля зору. Причини загибелі та обставини смерті чоловіка наразі встановлюють фахівці.