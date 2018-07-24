У кіноклубі демонструвався фільм про експлуатацію китайських дітей-акробатів

В олександрійській галереї VashArt в рамках проекту «Кіноклуб DokuDays «Канікули з користю» відбувся показ чергового документального кінофільму. Цього разу молодим глядачам було запропоновано роботу китайського режисера Хуаціна Цзіня «Цвіт крізь сльози». Це відомий документаліст, чиї роботи здобули 22 відзнаки на міжнародних кінофестивалях і були номіновані на нагороди понад 100 разів.

…Ми багато і захоплено говоримо про так зване «економічне диво» Китаю, дивуємося надзвичайним успіхам, справжньому прориву країни і її громадян практично у всіх сферах життя: в промисловості, науці, культурі, спорті. Але представлений фільм – це коротка розповідь про зворотній бік цієї «медалі» лише в одному, зовсім маленькому аспекті життя величезної держави.

Як відомо, одним з надбань китайської національної культури є мистецтво акробатики. Отож фільм – приблизно півгодинний погляд об`єктиву кінокамери на життя однієї з численних дитячих шкіл-інтернатів підготовки майбутніх акробатів. Але глядач не побачить сценічних вражаючих номерів усміхнених артистів у барвистих трико, як це демонструють інші кінороботи.

У кадрі – нескінчена, тяжка праця дітей-вихованців школи. Цілий день – виснажливі фізичні вправи, болючі «розтяжки», які подекуди нагадують тортури, рутинні відпрацювання елементів номерів з акробатики, еквілібристики, жонглювання. Суворі вчителі-тренери, які не дають жодної поблажки. І спартанські, дуже аскетичні побутові умови. Справжня каторга, одним словом. На екрані жодного разу не пролунав безтурботний сміх (хоча весь контингент – це діти 8-12 років). Зовсім навпаки: оператор фіксує спотворені напругою і болем дитячі обличчя на тренуваннях і нерідко – сльози розпачу і відчаю від фізичного і морального виснаження. Якась маленька учениця, у стані психічного зриву істерично ридає: «Мамо, забери мене звідси!». Заради чого це все?

Справа у тому, що ці діти – з бідних родин, вихідці з економічно депресивних сільськогосподарських провінцій країни, де рівень життя дуже низький і заробляти копійки на жалюгідне існування без будь-якої перспективи на майбутнє можна лише важкою некваліфікованою працею. І єдина надія на майбутнє для таких дітей – це стати артистом однієї з акробатичних труп, які гастролюють країною і світом, заробляючи пристойні гроші. Саме на це у фільмі націлюють своїх дітей батьки: «Ти повинен, ти маєш будь що стати артистом, тільки тоді ти зможеш вирватися з села, жити в столиці, купити там собі і своїм батькам квартиру. А інакше ми так і будемо животіти у глушині до кінця днів своїх, гнучи спину з ранку до ночі на полях». Або: «Працюй з усіх сил,бо якщо тебе не візьмуть до трупи, ти не зможеш вийти заміж за достойного чоловіка і забезпечити нам старість!».

Але щоб потрапити до професійної трупи, треба спочатку набути певного рівня в акробатичній школі, куди набирають дітей з 6-8 років, змалку відлучаючи їх таким чином від родин. А вже після того, через кілька років, учня, можливо, помітить комісія трупи і забере до себе.

У центрі фільму – дівчинка Юань і хлопчик Сян. Дівчинка з неповної родини: батьки розлучені, вони невідомо де, виховують дитину бабуся з дідусем і саме в ній вони вбачають можливість свого подальшого існування. А Сян має маленьку сестру з серйозним захворюванням очей, для лікування якого треба немало грошей. Отож близькі обох дітей бачать вирішення своїх родинних проблем тільки за рахунок самих дітей, поставивши на кон їхні долі і позбавивши їх таким чином дитинства…

На екрані – весь час тривога і напруженість: діти з надією і острахом чекають на приїзд комісії з шанхайської акробатичної трупи, яка і винесе їм вердикт. І ось «судний день» настав. Сяну не пощастило: він не пройшов відбір, не виправдавши таким чином надій своїх батьків. Його чекає безславне повернення до родини в село. Дитяча трагедія. Подальша ж доля Юань у фільмі залишається не визначеною…

Фільм «Цвіт крізь сльози» варто переглянути. Це погляд режисера, який спонукає глядачів замислитися над проблемами життя бідних людей у могутній країні, чия економіка виходить на лідируючі позиції у світі і особливо – над правами дитини у виснажливій гонитві за уявним кращим життям.

Це і стало темою обговорення членами кіноклубу «Канікули з користю», організованого ГО “Спілка митців Олександрійщини” за фінансової підтримки Національного Фонду Демократії завдяки проекту «Підвищення спроможності НДО Центральної і Східної України», що адмініструється Центром підтримки громадських і культурних ініціатив “Тамариск”. Захід провели Любов Кан та Анна Орловська.