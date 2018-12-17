У Кіровоградській обласній філармонії відкрито близько 30 вакантних посад артистичного персоналу

У Кіровоградській обласній філармонії оголошується конкурс на заміщення вакантних посад артистичного персоналу:

Артист балету вищої категорії академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни» – 5 штатних одиниць.

Кваліфікаційні вимоги:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста балету I категорії не менше 3 років.

Артист балету І категорії академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни»– 4 штатні одиниці.

Кваліфікаційні вимоги :

повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією артиста балету (театру) II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

Артист-соліст-інструменталіст вищої категорії академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни»– 7,5 штатних одиниць;

артист-соліст-інструменталіст вищої категорії ансамблю «Єлисавет-ретро»–1,5 штатної одиниці;

артист-соліст-інструменталіст вищої категорії камерного оркестру «Концертіно»–2,5 штатної одиниці.

Кваліфікаційні вимоги:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-соліста-інструменталіста I категорії не менше 3 років.

Артист-соліст-інструменталіст І категорії камерного оркестру «Концертіно»– 1,5 штатної одиниці.

Кваліфікаційні вимоги:

повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією артиста-соліста-інструменталіста II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

Артист-вокаліст І категорії академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни»–1 штатна одиниця;

артист-вокаліст І категорії ансамблю «Єлисавет-ретро»– 3 штатні одиниці.

Кваліфікаційні вимоги:

повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста оперного, камерного)II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

Лектор (музикознавець) вищої категорії– 1,5 штатної одиниці.

Кваліфікаційні вимоги:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лектора (мистецтвознавця, музикознавця) I категорії не менше 3 років.

Перелік документів, що подаються претендентами для участі у конкурсі:

– заява про участь у конкурсі у довільній формі.

До заяви додаються такі документи: особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою, копія документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки (за наявності), копія документа про освіту за відповідною спеціальністю.

Працівники, які знаходяться в трудових відносинах з Кіровоградською обласною філармонією та беруть участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь в конкурсі.

Дата і місце проведення конкурсу: 21 грудня 2018 року, Кіровоградська обласна філармонія: м. Кропивницький,вул. Кавалерійська, 8.

Конкурс проводиться в два етапи:

Перший етап конкурсу – розгляд документів, поданих претендентамина участь у конкурсі (круглий стіл) – 21 грудня2018 року о 10.00годині.

Другий етап конкурсу – ознайомлення з професійними даними учасників конкурсу – 21 грудня 2018 року о 13.00 годині.

Документи від претендентів приймаються до 19 грудня 2018 року включно за адресою:

м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 8. Телефон для довідок: (0522) 22-15-57,22-78-76, електронна адреса: filarmonya.kr@ukr.net.

Веб-сайт Кіровоградської обласної філармонії: www.filarm.kr.ua.

При прийомі на роботу житло не надається.