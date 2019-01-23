У Кіровоградській області держслужбовець отримував від підприємця регулярних хабарів

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Прокуратура області викрила незаконні дії державного посадовця щодо змушення сплати щомісячного хабара з підприємця.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Головний державний інспектор Управління Держпраці налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від місцевого приватного підприємця в розмірі щомісячної плати у сумі 500 гривень за нібито наявних порушень трудового законодавства.
Посадовця затримали на робочому місці після отримання частини чергового хабара у розмірі 6 тисяч  гривень.
Посадовцю оголошено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за  ч. 3 ст. 368 КК України.

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Досудове розслідування триває.  До того ж, держслужбовця можуть усунути від виконання службових обов`язків.

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