У Кіровоградській області держслужбовець отримував від підприємця регулярних хабарів

Прокуратура області викрила незаконні дії державного посадовця щодо змушення сплати щомісячного хабара з підприємця.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Головний державний інспектор Управління Держпраці налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від місцевого приватного підприємця в розмірі щомісячної плати у сумі 500 гривень за нібито наявних порушень трудового законодавства.

Посадовця затримали на робочому місці після отримання частини чергового хабара у розмірі 6 тисяч гривень.

Посадовцю оголошено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування триває. До того ж, держслужбовця можуть усунути від виконання службових обов`язків.