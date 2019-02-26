У Кіровоградській області помер чоловік від смертельно небезпечного захворювання

На Кіровоградщині стався черговий смертельний випадок від наслідків захворювання на грип.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Помер 53-річний чоловік, який мав вірус грипу типу А (H1N1) «Мічиган». Випадок стався у Новоархангельському районі області.

«Чоловік запізно звернувся за медичною допомогою. Він звернувся до лікарів на сьомий – восьмий день захворювання, коли розвинулася тяжка форма двобічної геморагічної пневмонії. Людина була із групи медичного ризику і мала супутні захворювання. Він мав хронічну хворобу легенів і серця», – йдеться у повідомлені.

З початку епідсезону в області зареєстрували 46 вірусологічно підтверджених випадків грипу. Усі хворі не були щеплені проти грипу.