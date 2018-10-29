У Кіровоградській області учасники АТО отримали понад 16 тисяч гектарів землі

В області проекти землеустрою затверджені на ділянки загальною площею 16,32 тис.га. Повідомляє Голос Громади з посиланням на інф.портал гречка.

Як стало відомо, найбільшу кількість земельних ділянок надали в Олександрійському, Кіровоградському, Олександрівському, Новомиргородському та Знам’янському районах області.

Учасники АТО та члени родин загиблих військових отримали 11969 дозволів для отримання землі у власність. Після процесу оформлення загальна площа землі складе понад 22,5 тис. га.

Найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації отримали атовці в Олександрійському, Кіровоградському, Олександрівському, Знам’янському та Новомиргородському районах Кіровоградщини.

Отримані ділянки здебільшого будуть використовуватися для ведення селищного господарства із земель сільського господарського призначення державної області.