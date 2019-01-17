У  Кіровоградській області випустили поштові листівки за мотивами творів Тараса Шевченка (ВІДЕО) 

В обласному художньому музеї Кропивницька випустили поштові листівки із зображенням подій, що відбуваються у творах Тараса Григоровича Шевченка.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Канал «Кіровоград» у Facebook.

Днями працівники обласного музею презентували громадськості набір поштових листівок за мотивами творів видатного письменника, до якої увійшло 24 листівки.

Над створенням такої збірки працювали півроку. Зображені картини на листівках та обкладинці були відібрані з фондових зібрань художнього музею.

Загалом це 28 картин, які придбала дирекція художніх виставок України у 60-х роках минулого століття та передані меценатами.