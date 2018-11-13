У Кіровоградській області запроваджують розробку моделі управління відходами ОТГ

Директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олександр Ковтун повідомив про визначення Кіровоградської області пілотною з розробки моделі управління відходами об’єднаними територіальними громадами. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Відповідно до цього впровадження, громадська організація “Екологічні ініціативи” провели відповідний тренінг для представників ОТГ з наданням практичних рекомендацій.

Раніше Голосом Громади повідомлялося про проведення такого тренінгу в Приютівській об’єднаній територіальній громаді.