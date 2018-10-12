У Косівці відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО

Вчора, 11 жовтня, відбулося відкриття меморіальної дошки на честь кулеметника 17-го окремого мотопіхотного батальйону, учасника АТО Віталія Костюка. Повідомляє Голос Громади с посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

Меморіальну дошку відкрили на фасаді приміщенні Косівського навчально – виховного об’єднання на Олександрійщині. Право відкрити дошку на честь воїна, який виконував обов’язок перед Батьківщиною в зоні АТО, надали учням сільської школи. Присутні родичі загиблого – мама Надія Костюк, дружина Людмила та донька Тетяна сподіваються, що ця меморіальна дошка буде нагадувати всім поколінням про героїчний вчинок Віталія Володимировича та світла пам’ять про героя України назавжди залишиться у серцях людей.

Про життєвий шлях героя України:

Віталій Костюк народився 4 серпня 1976 року в селі Косівка на Олександрійщині. З 1983 по 1991 роки навчався у місцевій школі. Восени 2014-го був призваний до лав Збройних Сил України. Служив кулеметником у 17 окремому мотопіхотному батальйоні. Великою ціною кіровоградським кіборгам вдавалося утримувати Донецький аеропорт. Так сталося, що Віталій загинув 16 січня 2015 року на 38 році життя.