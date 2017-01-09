У Кропивницькому чоловік отруївся чадним газом та потруїв сусідів через вентиляцію (ВІДЕО)

У Кропивницькому одна людина загинула, ще шістьох госпіталізували з отруєнням. Про це повідомляє ТСН у своєму сюжеті.

Жителі під’їзду в одній з багатоповерхівок зранку відчули неприємний запах у помешканнях і почали скаржитися на раптове нездужання. Швидкі забрали шістьох потерпілих.

“Надійшло повідомлення про те, що людям стає погано. Ми надали допомогу, викликали швидкі, газову службу, допомогли вивести людей. Зараз поліція встановлює причини цього інциденту”, – говорить заступник начальника місцевого оперативно-координаційного центру ДСНС Володимир Проценко.

Правоохоронці та рятувальники почали обходити помешкання. В одній з квартир виявили бездиханне тіло її 31-річного власника. У під’їзді провели заміри повітря. Припускають, що причиною отруєння міг стати чадний газ від несправного приладу в квартирі загиблого. Через вентиляційні канали чад просочився і в оселі сусідів.