У Кропивницьому в працівника одного з підприємств вкрали сумку з мільйоном гривень. Грабіжники були на “Porsche Cayenne”. Про це інформує сайт Gazeta.ua з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Як зазначили поліцейські, гроші чоловік ніс у відділення одного з банків на вул. Набережній. Невідомі під’їхали до нього на “Porsche Cayenne”, вдарили по голові і вихопили сумку. Зараз встановлюються особи, причетні до нападу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Нападникам загрожує від 8 до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.