У Кропивницькому підтримали петицію про перейменування міської ради

Сьогодні, 9-го серпня, депутатською комісією з питань діяльності ради, депутатської етики та Регламенту було підтримано петицію ГО “Асоціація Політичних Наук” про перейменування Кіровоградської міськради на Кропивницьку.

Про це пише «Перша електронна».

Дана петиція за 24 дні набрала необхідну кількість підписів, а саме 450, після чого була направлена на розгляд відповідної комісії.

На найближчому засіданні депутатам міської ради необхідно розглянути цей проект та прийняти по ньому рішення.