У Кропивницькому відбулася Рада регіонального розвитку з Президентом України (ФОТО)

Сьогодні, 28 лютого, розпочалася Рада регіонального розвитку під керівництвом Петра Порошенка, який завітав на Кіровоградщину з робочим візитом.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт СБН.

На офіційному заході були присутні представники з усіх населених пунктів Кіровоградщини й Олександрійщини зокрема.

У Раді регіонального розвитку брали участь голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, народні депутати, міський голова Кропивницького Андрій Райкович, керівники територій області, депутати місцевих рад, представники бізнесу, релігійних і національних об’єднань, правоохоронних органів, громадські діячі.

Під час виступу Президент України Петро Порошенко вів монолог про цілі й плани, які ставить перед собою та командою в найближчі 5 років свого можливого президентства.

Йшлося про загальний розвиток міст та сіл, про децентралізацію, зміну рівня охорони здоров`я, про новостворену армію, будівництво доріг тa модернізaцію зaклaдів соціальної сфери.

Петро Порошенко розповідав про продовження втілення діючих реформ: медичну, згідно якої будуються та створюються сільські амбулаторії й кожен мешканець України зможе отримувати гідну медичну допомогу; шкільну, на основі якої була створена Нова Українська школа, з новим підходом до процесу навчання та загальний розвиток шкіл вцілому, з допомогою якої запроваджується інклюзивна освіта й діти з обмеженими фізичними можливостями будуть навчатися на рівні своїх однолітків.

Крім цього, глава держави доповів про чіткі плани та їх реалізацію стосовно ОТГ – це програма дорожнього будівництва, розвиток агро-туризму, комплексне освітлення, завдяки якому всі місцевості нашої країни матимуть доступ до мережі Інтернет. Також в майбутньому українці матимуть якісну освіту, зокрема з доступом мешканців сільської місцевості, ЦНАПИ та якісне обслуговування, центри ІТ-освіти, укомплектовану пожежну частину, високі зарплати в селі тощо.

«Коли ми об`єднаємося й будемо вірити у велике майбутнє, тоді ми зможемо досягти поставленої мети. Україна буде великою країною заможних, щасливих та вірних людей» – додав Петро Олексійович на останок своєї промови.

Нагадаємо, що сьогодні Президент завітає з візитом й до Олександрії.

