У Кропивницькому відбулося відкриття виставки «Попельнасте. Занурення у тишу»

Сьогодні, 17 серпня, в картинній галереї Петра Оссовського, за підсумками пленеру художників Андрія Хвороста, Валерія Давидова, Ігора Вишниченка, Костянтина Титаренка та Анатолія Кімнатного відбулося відкриття виставки «Попельнасте. Занурення у тишу».

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Гречка.

Пленер проходив з 2 по 4 липня в селі Попельнасте Олександрійського району. Експозиція виставки являє собою близько 30 написаних на пленерів творів, а також фото краєзнавця Валерія Жванко.