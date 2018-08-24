У Кропивницькому відбулися урочистості з нагоди державного свята

Сьогодні, 24 серпня, уся країна відзначає 27-у річницю Дня незалежності України. З нагоди державного свята на Кіровоградщині відбулися урочистості, на які завітали представники з різних куточків Кіровоградської області.

Так, у приміщенні обласного театра імені Кропивницького державними та обласними нагородами, а також грамотами та подяками були відзначені 29 жителів Кіровоградщини, серед яких і житель Приютівської громади – Куруп Віктор Миколайович.

Вручив нагороди голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, привітавши присутніх з Днем незалежності України та коротко презентувавши досягнення Кіровоградщини за останні роки: “У цьому році в нашій області вперше за часи незалежності заклали фундамент нового дитячого садка. Ще до кінця цього року три дитчих садочка, які не працювали десятки років, розпочнуть свою роботу. За останні три роки ми витратили три мільярди гривень, аби дороги Кіровоградщини стали іншими”.