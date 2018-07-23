У Кропивницькому визначили трійку лідерів серед професій

Протягом січня-червня 2018 року до центрів зайнятості Кіровоградщини від роботодавців регіону надійшло понад 18,2 тисяч вакансій.

Трійку лідерів очолили робітничі професії – 62,0%

Друге місце посіли службовці – 20,7% і 17,3% – це вакансії для осіб, які не мають кваліфікації.

За розмірами запропонованої заробітної плати, вакансії розподілилися таким чином:

-з мінімальною заробітною платою – 24,8%;

-від мінімальної до середньої заробітної плати в області – 69,3%;

-від середньої заробітної плати – 5,9%.