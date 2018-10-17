У Кропивницьку побудували спортмайданчик та кімнату реабілітації для ветеранів війни

Голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко разом з головним лікарем військового госпіталю Геннадієм Сябренко обстежив новий спортивний майданчик та кімнату для реабілітації, що побудували для військових.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Спортмайданчик облаштований спеціальними тренажерами, турніками, брусами, роздягальнями та душовими кабінками.

Керівник ОДА приділив увагу огляду кімнат соціально-психологічної та фізичної реабілітації з укомплектованими меблями та відповідним обладнанням.