У літньому таборі «Дружба», що на Олександрійщині, відкрито сезон відпочинку та оздоровлення для дітлахів

У період літнього відпочинку та оздоровлення дітей цього літа працюватимуть 5 стаціонарних та 468 – пришкільних таборів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Цього року маленьких та юних відвідувачів на оздоровлення приймуть табори “Бригантина” (Новоархангельський район), “Дружба” (Олександрійський район), “Лісова пісня” (Маловисківський район), “Чайка” (Гайворонський район) та “Жовтень” (Олександрівський район).

Цьогоріч планується охопити літнім відпочинком понад 60,5% дітей віком від 7 до 18 років. На цей напрямок з бюджетів усіх рівнів передбачено 31,5 млн. грн. Також будуть залучені 3,4 млн.грн. позабюджетних коштів. Видатки на оздоровлення дітей у стаціонарних оздоровчих закладах передбачили всі райони і міста області.