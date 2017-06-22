У липні на Олександрійщині пройдуть навчання з цивільного захисту

З 24 по 28 липня на території Олександрії та Олександрійського району пройде командно-штабне навчання з цивільного захисту.

Захід буде проведено згідно із запланованим на цей період обласним навчанням. Про це йшлося на засіданні з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом першого заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Коваленка, повідомляє прес- служба КОДА.

Під час навчання буде відпрацьовано координацію дій усіх структур при виникненні стихійних лих, витоків і вибухів газу, терористичних актів, спалахів захворювання на африканську чуму свиней тощо. На засіданні комісії також розглянули питання стану утримання в області джерел протипожежного водопостачання, питання обладнання об’єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення, а також питання навчання непрацюючого населення області діям у надзвичайних ситуаціях.