У липні в Новій Празі відбудуться вибори

9 липня в Новій Празі відбудуться вибори до селищної ради по 9 виборчому окрузі (вулиця Козацька, колишня Паризької Комуни та вулиця Титаренка).

Нагадаємо, депутата Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області Миколу Бугайова, який був обраний по зазначеному одномандатному виборчому округу, ще 12 листопада 2015 року рішенням сесії було призначено заступником голови селищної ради з питань діяльності виконавчих органів влади. Оскільки зазначена посада не дозволяє сумісництво із представницьким мандатом, Микола Бугайов склав повноваження депутата Новопразької селищної ради і 9 липня в Новій Празі відбудуться повторні вибори до селищної ради.

Змагатися ж за “вакантну посаду” депутата селищної ради будуть Тетяна Чорна, вчитель Новопразького НВК і керівник Олександрійської районної організації УКРОПу Сергій Рудий. Зазначимо, що територія дев’ятого виборчого округу, по якому і проходитимуть вибори, розташована в центральній частині селища. Саме тут знаходиться центральний парк, а по вулиці Козацькій – будинок культури, який вже кілька років не експлуатується і через відсутність догляду за ним – потроху руйнується.

«Разом з однодумцями ми організували прибирання території біля будинку культури, зайнялися спорудженням дитячого майданчика та всіляко намагаємось привернути увагу селищної ради до занепадаючого приміщення місцевого будинку культури», – розповідає Сергій Рудий. Крім цього, укропівець збирається зайнятися врегулювання питання забезпечення селища водою, благоустрію місцевості та поліпшення санітарного стану населеного пункту. зацьку (колишню Паризької Комуни) та вулицю Титаренка. Про це йдеться на офіційній сторінці УКРОПу.