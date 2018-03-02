У малюків, котрих знайшли в морозилці в одній з олександрійських квартир, в крові виявили алкоголь, проте справу закрили

Жахлива історія про знайдених у морозильній камері в одній з олександрійських квартир малюків отримала своє продовження.

В крові немовлят експерти виявили алкоголь. Про це повідомляє “Кіровоградська правда” з посиланням на поліцію. Так, за висновком судово-медичної експертизи, смерть немовлят настала до їх народження. Також підтвердилася інформація, що діти не були двійнятами, адже різниця між народженням у них менше року. Крім цього експертиза виявила у крові новонароджених алкоголь. В однієї дівчинки – 0,38 проміле, а в іншої – близько чотирьох. “Це велика доза. Але, оскільки діти народилися мертвими, то кримінальне провадження закрили. Якби діти померли після народження, то розслідування тривало б”, – прокоментували в поліції.

Нагадаємо, 30 грудня в Олександрії по вулиці Козацькій, 47 (колишня Червоного козацтва) в одній із квартир п’ятиповерхівки в холодильнику поліція знайшла тіла двох новонароджених дітей. За словами матері, малята народилися мертвими. Спочатку встановити причину смерті малюків не вдалося, оскільки тіла були дуже обморожені. Єдине, що зразу вдалося з’ясувати – малюки мали рік різниці у віці.