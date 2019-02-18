У мешканців Олександрії можуть забрати житло за борги по комуналці

Українців й мешканців Кіровоградської області зокрема, можуть позбавити житла за комунальні борги.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УкрМедіа.

Квартиру за борги можуть забрати й примусово продати, якщо сума заборгованості становить понад 84 тисячі гривень (20 мінімальних зарплат).

«Після досягнення вказаної суми боргу на боржника відкривають судове провадження. Якщо в особи не має чим сплатити заборгованість, то на його майно буде накладено штраф для реалізації на аукціоні та погашення заборгованості по ЖКП» – говориться в повідомлені.