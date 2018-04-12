У металоприймачів можуть вилучити земельні ділянки?

На засіданні виконкому міської ради, яке відбулося сьогодні, розглядалися результати діяльності робочої групи з контролю за здійсненням операцій з металобрухтом та цільовим використанням землі. Дана група нещодавно провела ряд перевірок пунктів прийому металобрухту. Як зазначалося, така увага місцевої влади до даного виду підприємництва викликана як численними випадками крадіжок металевої, кабельної продукції і пов`язаними з цим скаргами жителів міста, так і порушеннями з боку самих підприємців. Зокрема – у плані земельного законодавства, оскільки власники земельних ділянок використовують їх не за цільовим призначенням.

Наприклад, ще на попередньому засіданні виконкому керівником робочої групи згадувалося, що було заслухано 21 землекористувача, на чиїх територіях розташовані металоприйомні пункти. Ці користувачі сплачують за земельні ділянки лише 0,03 відсотка від їхньої нормативної грошової оцінки, тоді як згідно з законодавством, мають платити 12 відсотків, як за землі металургії, зазначалося на засіданні групи.

У зв`язку з цим на сьогоднішньому засіданні виконком міськради запропонував розірвати договори оренди, визнати недійсними Державні акти на право власності землі та вилучати земельні ділянки у 16-ти власників пунктів прийому металобрухту, які не дотримуються норм земельного законодавства. Остаточне рішення з даного питання має ухвалити сесія міської ради.