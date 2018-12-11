У міській лікарні Олександрії з наступного року запрацює ангіограф

В Олександрії на території міської лікарні №1 облаштовують катетеризаційну лабораторію, що дозволить мешканцям міста та області здійснювати лікування серцево-судинних хвороб.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Наразі проводиться капітальний ремонт приміщення під лабораторію, в якій буде здійснюватися рентгенографія судин серця з подальшим їх стентуванням трьома фахівцями: лікар-хірург, який проходить навчання на робочому місці у кардіодиспансері, медсестра операційна і медсестра за спеціальністю анестезіології.

Робота ангіографа у міській лікарні дасть можливість проведення високотехнологічних оперативних втручань та досліджень під рентгенівським контролем всіх органів і систем організму, а також рентгенохірургічних втручань при наданні невідкладної медичної допомоги пацієнтам з серцево-судинними хворобами.

Зазначимо, що аукціон на придбання ангіографа для міського комунального лікувально-профілактичного закладу «Міська лікарня №1 міста Олександрії» відбувся 6 вересня, на майданчику електронних торгів Prozorro.