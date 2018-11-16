У місті Лева олександрійцям можна здобути професію “Агента з організації туризму” – зроби крок до мрії

Туризм – є одним із видів активного відпочинку, який поєднує відновлення продуктивних сил людини з оздоровчими, пізнавальними, спортивними та культурними розважальними цілями. Слід зазначити, що Україна, у т.ч. й Кіровоградщина, володіє багатими природно кліматичними, культурно-історичними та національно-етнографічними ресурсами, які створюють передумови для розвитку багатьох видів туризму. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт центру зайнятості Кіровоградської області.

Останнім часом простежується збільшення чисельності людей, які хотіли б «побачити світ». Для якісного задоволення їхніх потреб виникла необхідність у кваліфікованих фахівцях, які могли б повною мірою здійснити всі забаганки клієнтів. Цими фахівцями є туристичні агенти.

Тож, 19 листопада поточного року на базі Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян за професією «Агент з організації туризму». Курс навчання триватиме 4,9 місяця.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Згідно з навчальним планом підготовки кваліфікованих робітників з професії «Агент з організації туризму» професійно-теоретична підготовка здійснюється за такими дисциплінами: організація туристичної діяльності; туристичне краєзнавство; організація транспортних перевезень; основи технології обслуговування в індустрії розміщення; інформаційна обробка даних у туристичній галузі; основи екскурсознавства; ділова іноземна мова; географія туризму та ін.

Також майбутні агенти з туризму вивчатимуть потенційні можливості сучасних комп’ютерних технологій, зокрема спеціалізовані програмні продукти для туристичних фірм, презентаційні і демонстраційні – Power Point, а також навчатимуться використовувати Інтернет-технології для роботи з сучасними глобальними комп’ютерними мережами відомих туристичних всесвітніх корпорацій.

Варто зазначити, що після закінчення навчання та отримання відповідного свідоцтва, значно розширюються можливості випускників щодо працевлаштування, оскільки підвищується їхня конкурентоспроможність на ринку праці.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.